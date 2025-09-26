Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Zigarettenschmuggler geht Polizisten ins Netz

Lüdenscheid (ots)

Gestern kontrollierten Polizisten einen schon äußerlich sehr betagten Ford Transit aus Duisburg im Grebbecker Weg. Aber auch die inneren Werte konnten sich sehen lassen.

Die Kontrolle startete holprig. Der Fahrer konnte nur eine Bankkarte vorweisen. Nachdem die Identität mühselig ermittelt wurde, ging es an die eigentlich beabsichtigte technische Kontrolle.

Der erste Blick ging auf die volle Ladefläche (Foto). Dort stapelten sich massig braune Kartons. Ladepapiere? Fehlanzeige. Der Fahrer hob abwehrend die Hände und quittierte Nachfragen nur mit den Worten "Ich bin nur der Fahrer!".

Ein Griff zum Taschenmesser, ein kurzer Schnitt: reichlich Zigarettenstangen ohne Steuerbanderole. Insgesamt 300.000 Zigaretten. Der Steuerschaden dürfte beträchtlich sein. Der Zoll wurde informiert und kümmert sich nun um die Vernichtung.

Neben dem steuerrechtlichen Verfahren erwartet den Fahrer (38) eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die konnte er nicht vorweisen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell