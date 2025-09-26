PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Zigarettenschmuggler geht Polizisten ins Netz

POL-MK: Mutmaßlicher Zigarettenschmuggler geht Polizisten ins Netz
  • Bild-Infos
  • Download

Lüdenscheid (ots)

Gestern kontrollierten Polizisten einen schon äußerlich sehr betagten Ford Transit aus Duisburg im Grebbecker Weg. Aber auch die inneren Werte konnten sich sehen lassen.

Die Kontrolle startete holprig. Der Fahrer konnte nur eine Bankkarte vorweisen. Nachdem die Identität mühselig ermittelt wurde, ging es an die eigentlich beabsichtigte technische Kontrolle.

Der erste Blick ging auf die volle Ladefläche (Foto). Dort stapelten sich massig braune Kartons. Ladepapiere? Fehlanzeige. Der Fahrer hob abwehrend die Hände und quittierte Nachfragen nur mit den Worten "Ich bin nur der Fahrer!".

Ein Griff zum Taschenmesser, ein kurzer Schnitt: reichlich Zigarettenstangen ohne Steuerbanderole. Insgesamt 300.000 Zigaretten. Der Steuerschaden dürfte beträchtlich sein. Der Zoll wurde informiert und kümmert sich nun um die Vernichtung.

Neben dem steuerrechtlichen Verfahren erwartet den Fahrer (38) eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die konnte er nicht vorweisen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 07:04

    POL-MK: Diebe am Wohnmobilstellplatz

    Meinerzhagen (ots) - Unbekannte brachen zwischen 1.9. und 18.9. die Stromsäule des Wohnmobilstellplatzes am Schulplatz auf. Daraus entwendeten sie die Geldschale. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:03

    POL-MK: Unrat angezündet / Einbruch in KiTa

    Iserlohn (ots) - Ein bisher unbekannter Täter entzündete gestern, 12.40 Uhr, im Hinterhof eines unbewohnten Mehrfamilienhauses Unrat. Die Feuerwehr konnte die Flammen rechtzeitig löschen bevor sie auf das angrenzende Haus oder dortige Grünflächen überspringen konnten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. (dill) In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte über ein Fenster in eine ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:02

    POL-MK: Randalierer in Omnibus am ZOB

    Hemer (ots) - Ein Iserlohner (34) randalierte gestern Mittag in einem Bus am ZOB. Als der Busfahrer ihn zurechtwies, beleidigte der Randalierer ihn und versuchte ihn zu schlagen. Nachdem sich der Fahrer wieder auf seinen Sitz gesetzt hatte, versuchte der Delinquent Bargeld aus der Kasse des Busses zu entwenden und spuckte dem Fahrer ins Gesicht. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren