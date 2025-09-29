PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägen

Werdohl (ots)

Sonntagfrüh wurde der Polizei gegen 4.20 Uhr in der Bahnhofstraße eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet. Sieben Werdohler zwischen 17 und 45 Jahren wurden angetroffen, weitere Personen rannten bei Erscheinen der Polizei davon. Zwei der Angetroffenen wiesen leichte Verletzungen in Form von Kratzern und einer Platzwunde auf, sie gaben an, von einer unbekannten Personengruppe angegangen worden zu sein. Nun bittet die Polizei aufmerksame Zeugen um Hinweise und ermittelt wegen Körperverletzung. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:04

    POL-MK: Kryptoscam und Einbruch

    Plettenberg (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen zwischen 6-9 Uhr die Tür einer Gaststätte im Bereich Waskebieke aufgebrochen und den Innenraum durchwühlt, nun fehlt Bargeld. Die Kripo ermittelt zur Sache und bittet um Hinweise. Ein 33 Jahre alter Plettenberger wollte sein Geld durch Investments in vermeintliche Kryptogeschäfte vermehren und fiel somit Betrügern zum Opfer. In den sozialen Medien stieß er auf eine entsprechende Anzeige und folgte dem Link ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:00

    POL-MK: Einbrecher und Diebe gesucht

    Lüdenscheid (ots) - Sonntagabend haben sich Unbekannte Zutritt in ein Schulgebäude Am Schäferland verschafft. Ein Angestellter stellte ein herausgebrochenes Fenster und eine offenstehende Tür fest, offenbar wurden zwischen 18-19.20 Uhr die Räumlichkeiten im Gebäude durchwühlt. Die Polizei stellte mehrere aufgebrochene Türen im Inneren fest, nun sucht die Kripo nach Zeugen. Ein Trio dreier unbekannter Männer stahl ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:59

    POL-MK: Sondereinsatz "Motorrad": Gespräche und Fahrverbote

    Balve/Neuenrade (ots) - Polizistinnen und Polizisten waren gestern im "Motorrad-Einsatz". Neben präventiven Gesprächen mit Bikern standen auch technische sowie Tempo-Kontrollen auf der Agenda. Das Wetter spielte mit. Reichlich Menschen waren auf ihrem Bock unterwegs. Beamte der Unfallprävention bauten ihren Stand an der Dahler Straße in Neuenrade auf. 120 Motorradfahrer winkten die Polizisten an den Straßenrand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren