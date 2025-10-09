Polizei Köln

POL-K: 251009-2-K Mutmaßlicher Dealer vom Neumarkt festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Ein Drogendealer (20) hat auf seiner Flucht vor der Polizei durch den Lis-Böhle-Park im Stadtteil Nippes am Mittwoch (8. Oktober) vergeblich versucht, mitgeführtes Kokain loszuwerden. Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest und fanden bei ihm Kokain und knapp 200 Euro Bargeld. Mit den aus dem Gebüsch hervorgeholten Kokain stellten die Polizisten insgesamt 140 Gramm der Droge sicher. Der 20-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 21 Uhr hatten Zivilfahnder den Mann im Bereich der Spinnmühlengasse/Thieboldsgasse beobachtet. Der 20-Jährige hatte dort mehrmals mutmaßliche Betäubungsmittelkonsumenten angesprochen und war kurz darauf in einen Mietwagen eingestiegen. Den hatten die Zivilpolizisten auf der Inneren Kanalstraße Höhe Grabbestraße gestoppt. (cw/de)

