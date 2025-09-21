Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuer mit Menschenleben in Gefahr in der Bochumer Innenstadt gemeldet

Bochum (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Feuer in der Innenstadt gerufen. Laut Anrufer brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebraucht.

Gegen 20:00Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein Feuer in der Schmidtstraße gemeldet. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses sei ein Brand ausgebrochen. Das Treppenhaus sei verraucht und mehrere Personen befänden sich in den Wohnungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Situation dar, wie durch die Anrufe beschrieben. Das Feuer in einer Erdgeschosswohnung konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig ins Freie gebracht. Hierbei kam eine Person mit Brandrauch in Kontakt und wurde ins Krankenhaus transportiert. Die Schmidtstraße war während der Löschmaßnahmen vollständig gesperrt.

