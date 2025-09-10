Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuer mit gemeldetem Menschenleben in Gefahr in Bochum Höntrop

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Am frühen Abend des 10. September 2025 wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Feuer mit gemeldetem Menschenleben in Gefahr nach Höntrop alarmiert. Es brannte in einer Küche. Es gab keine Verletzten. Eine Katze wurde durch die Feuerwehr gerettet.

Am heutigen Abend wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum gegen 17:50Uhr zu einem Feuer im Wattenscheider Hellweg informiert. In der Frühphase konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden. Daraufhin wurden die Wachen der Berufsfeuerwehr aus Wattenscheid, von der Innenstadtwache sowie aus Werne und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wattenscheid zum Brandobjekt alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde die Feuerwehr darüber informiert, dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befinden. Bei Eintreffen der der Feuerwehr wurde ein Brand im 2. Obergeschoss festgestellt. Dieser konnte durch mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurde durch die Bewohner eine Katze als vermisst gemeldet. Diese konnte durch die Kräfte der Feuerwehr gerettet und den Bewohnern übergeben werden. Anschließend wurden die benachbarten Wohnungen kontrolliert. Die Einsatzmaßnahme dauerte ca. 2 Stunden. Im Bereich des Wattenscheider Hellweges kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell