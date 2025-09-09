Feuerwehr Bochum

FW-BO: Dachstuhlbrand in einem leerstehendem Wohnhaus in Bochum-Leithe

Bochum (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Wohnhaus auf der Weststraße im Stadtteil Leithe. Gegen 01:05 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid stand der Dachstuhl eines zweigeschossigen Gebäudes bereits in Vollbrand. Da es sich um ein unbewohntes Objekt handelte, konnten sich die Einsatzmaßnahmen auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Um eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern, wurden zunächst zwei Strahlrohre im Außenangriff eingesetzt. Im weiteren Verlauf kamen zwei Drehleitern zum Einsatz, über die ebenfalls Strahlrohre zur Brandbekämpfung geführt wurden. Nach rund 45 Minuten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für die Nachlöscharbeiten mussten Teile der Dachkonstruktion geöffnet und Dachziegel entfernt werden. Ein Betreten des Dachbodens war aufgrund der massiven Schäden nicht möglich. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden andauern. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

