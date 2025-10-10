Polizei Köln

POL-K: 251010-4-K Kontrolleinsatz in Köln-Kalk: Polizei stellt scharfe Schusswaffen und gefälschte Ausweise sicher - drei Festnahmen

Köln (ots)

In Köln-Kalk haben Polizisten am Donnerstagabend (9. Oktober) sieben scharfe beziehungsweise zu scharfen Schusswaffen umgebaute Gaspistolen, eine täuschend echt aussehende Maschinenpistole (Uzi) sowie gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt und drei Männer (50, 40, 22) vorläufig festgenommen.

Die Kontrolle eines mit vier Männern besetzten Pkw gegen 19 Uhr auf dem Buchheimer Weg erwies sich im Nachhinein als Volltreffer. Bei der Durchsuchung der vier Männer aus dem Auto hatten die Polizisten zunächst gefälschte Ausweispapiere und im Rahmen der daraufhin richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 50-Jährigen die Waffen sowie Werkzeuge für Waffenumbauten sichergestellt.

In der Wohnung des 40-Jährigen, der bei der Fahrzeugkontrolle zunächst seine Dienste als Übersetzer angeboten hatte, wurden die Polizisten ebenfalls fündig. Neben nicht zuzuordnenden Ausweisdokumenten fanden sie eine Gaspistole, scharfe Munition sowie Tabletten, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 15 dauern an. (as/de)

