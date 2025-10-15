Polizei Köln

POL-K: 251015-1-K/REK Mann festgenommen, Auto und Drogen sichergestellt - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Pressemitteilug der Polizei Rhein-Erft-Kreis: Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Polizisten haben am Montagnachmittag (13. Oktober) in Frechen einen flüchtigen Autofahrer (45) festgenommen. Die Beamten fanden in seiner Tasche Päckchen mit Drogen sowie Bargeld. Der Beschuldigte befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an. Gegen 14.50 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizei Köln den Verdächtigen auf der Bundesautobahn (BAB) 4 im Bereich Frechen-Süd für eine Kontrolle zu stoppen. Der 45-Jährige missachtete die Anhaltezeichen der Beamten, beschleunigte das Auto und flüchtete über den Seitenstreifen ins Frechener Stadtgebiet, wo er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und mehrere rote Ampeln missachtete. Die Polizisten folgten dem Mann und stellten kurze Zeit später das Auto im Bereich der Lindenstraße fest. Sie liefen dem Flüchtigen nach, der mit einer Tasche seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Polizisten stoppten den Verdächtigen kurze Zeit später und nahmen ihn fest. Dabei leistete er Widerstand gegen die Beamten, wodurch ein Polizist leichte Verletzungen erlitt. Der Beschuldigte zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. In seiner mitgeführten Tasche fanden die Beamten Päckchen mit fast zwei Kilogramm mutmaßlichem Kokain sowie Bargeld. Polizisten stellten die Identität des Mannes fest, fertigten Strafanzeigen und stellten die aufgefundenen Drogen, zwei Mobiltelefone, Bargeld und das Auto sicher. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen brachten Beamte den Beschuldigten in Untersuchungshaft. (sc)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell