Polizei Köln

POL-K: 251014-5-K Zivilpolizisten nehmen mutmaßliches Diebes-Trio in flagranti fest - Beute sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Montagnachmittag (13. Oktober) gegen 18.15 Uhr drei mutmaßliche Ladendiebe (18, 25, 25) auf der innerstädtischen Komödienstraße gestellt. In mehreren prall gefüllten Einkaufstaschen führten die Ertappten Markenbekleidung mit noch anhängenden Etiketten und Parfumflakons aus verschiedenen Ladengeschäften mit sich. Gesamtwert: Circa 3600 Euro. Die beiden 25-Jährigen konnten sich nicht ausweisen. Daraufhin nahmen die Zivilbeamtinnen und -beamten die Nordafrikaner fest und fuhren sie zur Identitätsfeststellung und Vernehmung zur Polizeiwache.

Den Ermittlungen zufolge, unter anderem nach Sichtung der Videoaufzeichnung in den geschädigten Geschäften an der Hohe Straße und der Schildergasse, waren die Diebe arbeitsteilig und in wechselnder Konstellation vorgegangen. So hatte einer der Männer "Schmiere gestanden", während sein Komplize die Diebstahlssicherungen entfernte und dabei von dem dritten Mittäter abgeschirmt wurde. Die Polizisten leiteten Strafermittlungen gegen das Trio wegen banden- und gewerbsmäßigen Ladendiebstahls sowie unerlaubten Aufenthalts gegen die beiden Älteren ein. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell