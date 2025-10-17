Polizei Köln

POL-K: 251017-3-K/BAB - Drei Verletzte nach Kollision auf der B55a - Ermittlungen wegen überhöhter Geschwindigkeit

Köln (ots)

Mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit ist der 21 Jahre alte Fahrer eines Mercedes am späten Donnerstagabend (16. Oktober) auf der B55a auf das Heck eines vorausfahrenden Skoda (Fahrer: 56) aufgefahren. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen, die 21 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes C250 kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Zeugenaussagen war der 21-jährige Mercedesfahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis um 22.35 Uhr in Fahrtrichtung Zoobrücke, kurz vor der Unterführung Germaniastraße/Remscheider Straße beim Spurwechsel auf den vorausfahrenden Skoda aufgefahren und hatte diesen gegen die Leitplanke geschleudert.

Polizisten fanden in der Nähe der Unfallstelle eine Flasche mit mutmaßlichem Lachgas. Ob diese dem Fahrer zuzuordnen ist und er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auf Grund neuer Nachweismöglichkeiten von Lachgas wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte vor Ort umfangreiche Spuren, die sich über mehr als 250 Meter erstreckten.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des 21-Jährigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. (cb/de)

