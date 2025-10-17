Polizei Köln

POL-K: 251017-5-K Notorischer Fahrraddieb von Videoleitstelle beobachtet - Festnahme und Haftrichtertermin

Köln (ots)

In der Nacht auf Freitag (17. Oktober) gegen 2.20 Uhr hat die Polizei Köln am innerstädtischen Kriminalitätsbrennpunkt Neumarkt einen 37 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt. Mitarbeitende der Videoleitstelle hatten den Drogenkonsumenten beim Aufbrechen eines Kettenschlosses an einem Mountainbike beobachtet und zielgerichtet Streifenbeamte zum Tatort geführt. Das Fahrrad stellten die Polizisten zur Eigentumssicherung sicher. Bereits am Vorabend war der Intensivtäter bei einer gleichgelagerten Tat beobachtet worden. Es ist beabsichtigt, den Festgenommenen einem Haftrichter vorzuführen. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell