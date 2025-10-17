Polizei Köln

POL-K: 251017-8-K Intensivtäter nach Angriff auf Senior dank Zeugen und Videobeobachtung in Tatortnähe gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstag (16. Oktober) gegen 11.50 Uhr einen 43 Jahre alten Mann nach einem brutalen Überfall auf einen 71-jährigen Kölner festgenommen. Seine Flucht vom Tatort Ebertplatz beendeten die von der Videoleitstelle koordinierten Polizisten auf der nahegelegenen Aquinostraße.

Der bereits wegen Eigentumsdelikten bekannte Tatverdächtige soll den 71-Jährigen vor einer Gaststätte am Ebertplatz von hinten angegriffen und ihm heftig ins Gesicht getreten haben. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert.

Der aus Marokko stammende Tatverdächtige stand mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Polizisten ordneten deshalb Blutproben an. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird der Festgenommene heute einem Haftrichter vorgeführt. Sein schwerverletztes Opfer verbleibt stationär in einer Klinik. (cg/de)

