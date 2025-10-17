Polizei Köln

POL-K: 251017-7-K Polizei stellt vier mutmaßliche Diebe nach Verfolgungsfahrt - Uhren, Schmuck und annähernd hunderttausend Euro sichergestellt

Köln (ots)

Streifenteams haben am Donnerstagabend (16. Oktober) in Köln-Ostheim vier mutmaßliche Diebe (22, 25, 27, 32) nach einer Verfolgung festgenommen. In ihrem zurückgelassenen Fluchtfahrzeug, einem Audi RS Q3, stellten die Polizisten Goldschmuck und zwei Sturmhauben sicher. Auch der Versuch eines der Festgenommen, eine Tasche mit mehr als 41.000 Euro unter einem Auto zu verstecken, blieb den Blicken der Polizisten nicht verborgen. In der von den Festgenommenen genutzten Monteurwohnung im Stadtteil Gremberg stellten die Polizisten weiteren hochwertigen Schmuck sowie Luxusuhren im Schätzwert von rund 25.000 Euro und rund 52.000 Euro sicher, die in Koffern mit doppeltem Boden versteckt waren. Ein in der Wohnung gefundener Autoschlüssel führte die Polizisten zu einem vor dem Haus abgestellten Mazda mit französischen Kennzeichen. Auch diesen stellten die Beamten sicher.

Die Ermittler konnten eine sichergestellte Tasche und ein Heftchen mit Münzen bereits einem Wohnungseinbruch in Bergisch Gladbach zuordnen, zu den weiteren Sicherstellungen dauern die Ermittlungen noch an.

Gegen 16.15 Uhr hatten Streifenpolizisten versucht, die in dem Auto sitzenden Männer auf der Dillenburger Straße in Kalk zu kontrollieren. Nach einem Fluchtversuch waren die Männer auf der Ostheimer Straße aus dem Auto gesprungen, von den Polizisten aber nach kurzer Verfolgung gestellt worden.

Aufgrund eines positiven Drogenvortest bei dem 25 Jahre alten Fahrer des Fluchtfahrzeugs ordneten die Polizisten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Die vier aus Italien und Frankreich stammenden Männer haben keinen Wohnsitz in Deutschland und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell