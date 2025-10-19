Polizei Köln

POL-K: 251019-1-K Sieben Verletzte nach "Rennunfall" auf der BAB 57 - Herkulestunnel mehrere Stunden gesperrt

Köln (ots)

Bei einem mutmaßlichen "Rennunfall" sind am Samstagabend (18. Oktober) sieben Menschen im "Herkulestunnel" auf der Bundesautobahn 57 leicht verletzt worden.

Nach Zeugenangaben war der 22-jährige Fahrer eines grauen Audi RS 3 mit zwei weiteren Insassen (m21, m17) gegen 23 Uhr mit zeitweise mehr als 170 km/h auf der Bundesautobahn 57 in Richtung Innenstadt unterwegs. Er soll mit hoher Geschwindigkeit und nach mehreren Spurwechseln in den Tunnel eingefahren sein. Dort geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem blauen Renault Captur, den ein 44-jähriger Mann steuerte. In dem Renault saßen vier weitere Personen (m 77, m 15, w 71, w 52). Lediglich der 17-Jährige Insasse im Audi blieb unverletzt.

Die Polizei sperrte den Herkulestunnel für die Unfallaufnahme zeitweise komplett. Die Spurensicherung und Aufräumarbeiten dauerten bis 7.30 Uhr.

Den 22-jährigen Fahrer des Audi erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell