POL-K: 251020-3-K Mutmaßlichen Kioskräuber in Vingst gestellt - 16-Jähriger von Polizisten wiedererkannt
Köln (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 17. Oktober 2025
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6139781
Polizisten der Wache Kalk haben am Freitagabend (17. Oktober) einen 16-Jährigen im Stadtteil Vingst gestellt, der am Freitagmorgen (17. Oktober) unter Vorhalt einer Pistole einen Kiosk in der Taunusstraße überfallen haben soll.
Der Jugendliche war den Beamten auf der Kuthstraße in Vingst aufgefallen, da er die gleiche Kleidung wie der bei der Tat gefilmte Räuber trug. In der Jackentasche des 16-Jährigen fanden die Polizisten eine Sturmhaube sowie Handschuhe. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten zudem eine Schreckschusspistole und weitere mutmaßliche Tatbekleidung sicher.
Den Kölner erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Raubes. (sw/de)
