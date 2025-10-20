Polizei Köln

POL-K: 251020-5-K Zeugensuche nach Überfall auf 26-Jährigen in der Innenstadt - ein Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf einen 26 Jahre alten Touristen in der Kölner Innenstadt haben Polizisten am späten Sonntagabend (19. Oktober) einen Tatverdächtigen (24) vorläufig festgenommen. Seinen beiden Komplizen gelang die Flucht. Einer von ihnen soll eine schwarze, der andere eine weiße Daunenjacke getragen haben. Der 26-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Kölnbesucher um 22.55 Uhr zwei der Räuber auf dem Bahnhofsvorplatz nach dem Weg gefragt. Nachdem die beiden Männer den 26-Jährigen in einen abgelegenen Bereich auf der Straße "Am Domhof" gelockt hatten, sprühten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten sowie einem Schlagstock und raubten sein Portemonnaie. Dem Überfallenen war es letztlich gelungen, einen der Angreifer mit Unterstützung eines Zeugen (44) bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 24-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen machen können, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell