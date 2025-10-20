PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251020-5-K Zeugensuche nach Überfall auf 26-Jährigen in der Innenstadt - ein Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf einen 26 Jahre alten Touristen in der Kölner Innenstadt haben Polizisten am späten Sonntagabend (19. Oktober) einen Tatverdächtigen (24) vorläufig festgenommen. Seinen beiden Komplizen gelang die Flucht. Einer von ihnen soll eine schwarze, der andere eine weiße Daunenjacke getragen haben. Der 26-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Kölnbesucher um 22.55 Uhr zwei der Räuber auf dem Bahnhofsvorplatz nach dem Weg gefragt. Nachdem die beiden Männer den 26-Jährigen in einen abgelegenen Bereich auf der Straße "Am Domhof" gelockt hatten, sprühten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten sowie einem Schlagstock und raubten sein Portemonnaie. Dem Überfallenen war es letztlich gelungen, einen der Angreifer mit Unterstützung eines Zeugen (44) bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 24-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen machen können, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:09

    POL-K: 251020-4-K Polizisten nehmen 31-Jährigen nach Diebestour fest - Haft

    Köln (ots) - Ein Restaurantinhaber hat am Samstagnachmittag (18. Oktober) einen mutmaßlichen Einbrecher wiedererkannt, der am frühen Morgen von einer im Restaurant installierten Kamera beim Diebstahl von Bargeld aus dem Tresor gefilmt worden war. Nach einem Hinweis an die Polizei nahm ein Streifenteam den 31-Jährigen auf der Achterstraße in der Altstadt-Süd ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:27

    POL-K: 251020-2-K Taschendiebin auf frischer Tat festgenommen - Portemonnaie wieder ausgehändigt

    Köln (ots) - Nach einem Taschendiebstahl haben Zivilfahnder der Polizei Köln am Samstagabend (18. Oktober) eine 44 Jahre alte, aus Kuba stammende Tatbeteiligte auf dem Heumarkt festgenommen. An der Tat waren zudem zwei Männer und eine weitere Frau beteiligt, denen die Flucht gelang. Der bestohlene Tourist (25), der den Diebstahl nicht bemerkt hatte, konnte bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren