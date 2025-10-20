Polizei Köln

POL-K: 251020-7-K VW Tiguan in Parkhaus aufgebrochen - Polizisten nehmen Intensivtäter vorläufig fest

Köln (ots)

Polizisten haben am Samstagabend (18. Oktober) einen 17-jährigen Intensivtäter vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen VW Tiguan im Parkhaus "Unter Krahnenbäumen" aufgebrochen und sich dabei an den Händen verletzt zu haben. An der eingeschlagenen Scheibe des Autos sicherten die Polizisten Blutanhaftungen. Auf dem Fluchtweg des Tatverdächtigen fanden Polizisten die Geldbörse und eine Jacke des Fahrzeughalters.

Ein Zeuge hatte gegen 22.15 den Alarm des Fahrzeugs bemerkt und den neben dem Auto hockenden Tatverdächtigen gesehen. Dank genauer Täterbeschreibung war es den Beamten gelungen, den Mann wenig später auf der Turiner Straße zu stellen. (as/de)

