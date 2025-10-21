PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251021-2-K Polizei Köln nimmt mutmaßlichen Drogendealer am "Mäuerchen" fest - Betäubungsmittel sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten der Wache Sülz haben am Montagnachmittag (20. Oktober) einen mutmaßlichen Drogendealer (31) am sogenannten "Mäuerchen" an der Zülpicher Straße in Köln-Sülz festgenommen. In der Bauchtasche des 31-Jährigen fanden die Polizisten Marihuana und Ecstasy-Tabletten sowie Bargeld in kleinen Scheinen. Bei seinem 24 Jahre alten Kunden stellten die Polizisten das zuvor erworbene Marihuana sicher.

Gegen 16.45 Uhr waren die beiden Männer bei dem Drogendeal ins Visier ziviler Einsatzkräfte geraten. Der 31-jährige, aus Syrien stammende Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

