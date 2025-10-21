POL-K: 251021-2-K Polizei Köln nimmt mutmaßlichen Drogendealer am "Mäuerchen" fest - Betäubungsmittel sichergestellt
Köln (ots)
Polizisten der Wache Sülz haben am Montagnachmittag (20. Oktober) einen mutmaßlichen Drogendealer (31) am sogenannten "Mäuerchen" an der Zülpicher Straße in Köln-Sülz festgenommen. In der Bauchtasche des 31-Jährigen fanden die Polizisten Marihuana und Ecstasy-Tabletten sowie Bargeld in kleinen Scheinen. Bei seinem 24 Jahre alten Kunden stellten die Polizisten das zuvor erworbene Marihuana sicher.
Gegen 16.45 Uhr waren die beiden Männer bei dem Drogendeal ins Visier ziviler Einsatzkräfte geraten. Der 31-jährige, aus Syrien stammende Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/de)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln
Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de
https://koeln.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell