Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kollision mit einem Baum

Kehl (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 23:15 Uhr soll ein bislang Unbekannter durch überhöhte Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursacht haben und sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der Unbekannte habe in der Rheinstraße sein Fahrzeug unverhältnismäßig stark beschleunigt, wodurch er von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Nach der Kollision soll er in Begleitung einer männlichen und einer weiblichen Person den Unfallort in Richtung Stadthalle verlassen haben. Durch den Zusammenprall entstand am Pkw selbst sowie an einem neben dem Baum geparkten Auto, ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell