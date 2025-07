POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - In Gaststätte eingebrochen

Meißenheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der B36. Unbekannte Täter sollen gewaltsam, vermutlich durch das Aufhebeln einer Tür, in die Schank- und Speisewirtschaft eingedrungen sein. Zum genauen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. /th Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

