Polizei Köln

POL-K: POL-K: 251021-4-K Einbruchsschutz - Riegel vor! Sicher ist sicherer! Schützen Sie was Ihnen wichtig ist! - Die Polizei Köln lädt zur kostenlosen Beratung ein

Köln (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Einbrüche. Wie Sie Ihr Zuhause wirkungsvoll schützen können, zeigt die Kriminalprävention am Donnerstag (23. Oktober) ab 12 Uhr im "Digitalen Beratungs- und Präventionszentrum der Polizei Nordrhein-Westfalen" des Polizeipräsidiums Köln.

In der rund zweistündigen Veranstaltung erfahren Interessierte, welche modernen Sicherungstechniken potentielle Einbrecher abschrecken können und wie umsichtiges Verhalten hilft einen Einbruch zu verhindern.

Im Anschluss an die Beratung werden anhand verschiedener Exponate Sicherungsmöglichkeiten vorgestellt - von smarten Tür- und Fenstersicherungen bis hin zu modernen Alarmsystemen. Ein Experten-Team steht Interessierten für individuelle Fragen zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Um eine vorherige Anmeldung per Mail an kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221/229-8655 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es unter dem folgenden Link: https://koeln.polizei.nrw/termine/einbruchschutzberatung-3

