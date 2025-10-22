Polizei Köln

POL-K: 251022-1-K Mutmaßliche Taschendiebinnen versuchen Seniorinnen zu bestehlen - Haftrichter

Köln (ots)

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (21. Oktober) und in der Nacht zu Mittwoch (22. Oktober) drei junge Taschendiebinnen in Köln-Sülz und zwei Taschendiebe im Stadtteil Kalk gestellt.

Am Dienstagnachmittag waren die Zivilpolizisten gegen 15 Uhr auf die drei Frauen (18, 18, 40) aufmerksam geworden, als sie in einem Drogeriegeschäft auf der Sülzburgstraße in den am Rollator hängenden Beutel einer 87-Jährigen griffen, letztlich aber leer ausgingen. Beim zweiten Versuch, den Rucksack einer 77-Jährigen auf der Einhardstraße zu öffnen, griffen die Polizisten zu und nahmen die aus Bosnien-Herzegowina stammende Verdächtige (18), die in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, fest. Sie soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mithilfe der polizeilichen Videobeobachtung endete auch ein Taschendiebstahl an der S-Bahn-Haltestelle Trimbornstraße in der Nacht zu Mittwoch für zwei mutmaßliche Taschendiebe (18, 26) mit einer Polizeikontrolle. Einer der beiden Männer soll gegen 2 Uhr einen 34-Jährigen umarmt und ihm dabei die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet haben. Videobeobachter der Leitstelle hatten die Richtung Dillenburgerstraße flüchtenden Verdächtigen erkannt und ein Streifenteam zu ihrem Standort auf der Kalker Hauptstraße/Rolshover Straße gelotst. (cw/de).

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell