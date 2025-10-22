Polizei Köln

POL-K: 251022-2-K Erneuter Erfolg der Brennpunktarbeit am Wiener Platz - Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers

Köln (ots)

Polizisten der Schwerpunktgruppe Mülheim haben am Dienstagmorgen (21. Oktober) erneut einen mutmaßlichen Drogendealer (32) auf dem Wiener Platz festgenommen und mehrere Verkaufseinheiten Kokain, zwei Mobiltelefone sowie mehr als 3.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der aus Albanien stammende Mann war gegen 10 Uhr auf der Platzfläche in den Fokus der Beamten geraten und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben in diesem Jahr 24 Haftbefehle auf dem Wiener Platz vollstreckt, 70 Personen aus gefahrenabwehrenden Gründen des Platzes verwiesen und neun Personen wegen weiterer Delikte festgenommen. Allein die zur Bekämpfung von Straßen- und Drogenkriminalität eingerichtete Einheit hat seit September 2024 im Zusammenhang mit den regelmäßigen Schwerpunktkontrollen im Bereich Mülheim rund 60 Personen in Gewahrsam und mehr als 70 Personen festgenommen - überwiegend wegen Drogenkriminalität. (bg/de)

