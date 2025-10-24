Polizei Köln

POL-K: 251024-4-K Raubüberfall auf Sonnenstudio in Poll - Mitarbeiterin mit Axt bedroht

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei Köln fahndet aktuell nach einem grauhaarigen Mann, der am Donnerstagabend (23. Oktober) ein Sonnenstudio in Poll überfallen und eine Angestellte (18) mit einer Axt bedroht haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der circa 1,80 Meter große Tatverdächtige gegen 19.30 Uhr das Geschäft auf der Siegburger Straße betreten. Danach bedrohte er die 18-jährige Mitarbeiterin mit der Axt und ergriff anschließend die Kasse samt den Einnahmen. Mit der Beute flüchtete er in Richtung Deutz, vermutlich auf einem Fahrrad.

Zeugen beschreiben den mutmaßlichen Räuber als schlank. Er soll zwischen 45 und 50 Jahre alt gewesen sein und graues, kurzes Haar haben. Zur Tatzeit trug er ein helles Hemd sowie einen schwarzen Rucksack getragen.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell