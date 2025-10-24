Polizei Köln

POL-K: 251024-6-K Dringender Zeugenaufruf - Mehrere Personen attackieren 21-jährigen Köln-Besucher vor Imbiss in der Innenstadt

Köln (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf Beteiligten vor einem Imbiss im Zülpicher Viertel am 11. Oktober (Samstag) ermittelt das Kriminalkommissariat 51 wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend Zeugen. Ein 21-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz hatte bei diesem Vorfall schwere Kopfverletzungen erlitten und wird seitdem in einem Krankenhaus behandelt.

Ersten Erkenntnissen nach war der 21-Jährige gemeinsam mit seiner Begleiterin (19) in einer Diskothek auf der Roonstraße mit vier unbekannten Männern in Streit geraten. Als die beiden dann gegen 3 Uhr den Club in Richtung Zülpicher Straße/Hochstadenstraße verließen, attackierte die Gruppe den Mann in der Nähe eines Imbisses. Sie sollen ihn zu Boden geschlagen und mehrfach getreten haben.

Erst wenige Tage später, als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, suchte der Rheinland-Pfälzer ein Krankenhaus in seiner Heimat auf. Dort wurden dann die schweren Kopfverletzungen festgestellt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Laut Zeugen soll einer der Angreifer etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Seine Größe wird auf 1,80 Meter geschätzt. Er hat kurze blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Shirt und eine helle Hose.

Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder dem Tatort machen können, werden dringend gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

