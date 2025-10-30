PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vollsperrung B271 nach Verkehrsunfall

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalles ist die Bundesstraße 271 aktuell zwischen der Abfahrt Wachenheim und der Abfahrt Deidesheim in beide Richtungen vollgesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

