Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Vollsperrung B271 nach Verkehrsunfall
Wachenheim an der Weinstraße (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalles ist die Bundesstraße 271 aktuell zwischen der Abfahrt Wachenheim und der Abfahrt Deidesheim in beide Richtungen vollgesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar
