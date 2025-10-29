Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - schwerer Verkehrsunfall auf der B9 bei Neuhofen/Limburgerhof

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 29.10.2025, kurz nach 12 Uhr, wurde bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Auffahrunfall auf der rechten Spur der B9 in Richtung Speyer, kurz vor der Ausfahrt Neuhofen/Limburgerhof mitgeteilt. Bereits kurze Zeit später traf eine Streife der Polizeiautobahnstation an der Unfallstelle ein. Hierbei stellte sich heraus, dass der Verkehrsunfall schwerer war, wie zunächst angenommen.

Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen befuhren beide Fahrzeuge den rechten Fahrstreifen hintereinander in Fahrtrichtung Speyer. Aufgrund von Ablenkung übersah der 59jährige VW Fahrer den vorausfahrenden Ford Mondeo. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Mondeo schwer beschädigt, sodass Beifahrer und Mitfahrer im Fahrzeug eingeklemmt waren und durch die Feuerwehr befreit werden mussten. Die Mitfahrerin hinten rechts, sowie der Beifahrer des Ford erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer des Ford und des T-Roc wurden leicht verletzt. Die B9 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Die Straßenmeisterei Speyer wurde zur Absicherung der Unfallstelle verständigt.

Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell