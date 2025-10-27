Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Erneuter Einbruch in Fitness Studio

BAD DÜRKHEIM (ots)

In der Nacht von 25.10.2025 auf 26.10.2025 kam es zu einem erneuten Einbruch in ein Fitness Studio in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Dach Zugang zum Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten im Anschluss. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass mehrere Laptops, Mobiltelefone, Tablets und Bargeld entwendet wurden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Gegen 05:22 Uhr war eine verdächtige Person im Eingangsbereich eines in der Nähe befindlichen Schuhgeschäfts gemeldet worden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte keine Person angetroffen werden. Ob dies im Zusammenhang mit der oben genannten Tat steht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

