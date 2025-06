Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus

Norken (ots)

In dem Zeitraum von 22.06.2025, 00:30 Uhr / 22.06.2025, 02:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in Einfamilienhaus auf dem Zeno-Platz in Norken eingebrochen. Der / Die Täter gelangten durch Eindrücken eines Fensters im Erdgeschoss in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zudem wurde versucht, eine Tür aufzuhebeln.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

