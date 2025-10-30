PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch - neun Verstöße festgestellt

Haßloch (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 30. Oktober 2025, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Haßloch in der Zeit zwischen 12:00 und 13:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Moltkestraße durch.

Im Rahmen der Kontrolle wurden rund 50 Fahrzeuge überprüft. Dabei konnten insgesamt neun Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Das am schnellsten gemessene Fahrzeug wurde - nach Abzug der gesetzlichen Toleranz - mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Die betroffenen Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Ziel der regelmäßigen Kontrollen ist es, die Verkehrssicherheit - insbesondere in innerörtlichen Bereichen - zu erhöhen und auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen hinzuweisen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Jäger, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

