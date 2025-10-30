Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch - neun Verstöße festgestellt
Haßloch (ots)
Am heutigen Donnerstag, den 30. Oktober 2025, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Haßloch in der Zeit zwischen 12:00 und 13:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Moltkestraße durch.
Im Rahmen der Kontrolle wurden rund 50 Fahrzeuge überprüft. Dabei konnten insgesamt neun Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Das am schnellsten gemessene Fahrzeug wurde - nach Abzug der gesetzlichen Toleranz - mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.
Die betroffenen Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Ziel der regelmäßigen Kontrollen ist es, die Verkehrssicherheit - insbesondere in innerörtlichen Bereichen - zu erhöhen und auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen hinzuweisen.
