Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne gültige Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss unterwegs

Grünstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am gestrigen Mittwoch (29.10.25) gegen 19:20 Uhr konnten bei einem 41 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf THC, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Deren Untersuchungsergebnis zeigt, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Für das weitere Verfahren ist dieser Wert maßgeblich. Weil der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist wird außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell