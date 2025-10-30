PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne gültige Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss unterwegs

Grünstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am gestrigen Mittwoch (29.10.25) gegen 19:20 Uhr konnten bei einem 41 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf THC, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Deren Untersuchungsergebnis zeigt, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Für das weitere Verfahren ist dieser Wert maßgeblich. Weil der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist wird außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt


Tel.: 06359 9312 0

M. Benz, PHK'in

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

  • 27.10.2025 – 15:20

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Erneuter Einbruch in Fitness Studio

    BAD DÜRKHEIM (ots) - In der Nacht von 25.10.2025 auf 26.10.2025 kam es zu einem erneuten Einbruch in ein Fitness Studio in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Dach Zugang zum Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten im Anschluss. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich ...

  • 27.10.2025 – 08:35

    POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht

    Haßloch (ots) - Bei mehreren Verkehrskontrollen der Polizeiinspektion Haßloch im Ortsbereich Haßloch konnte zunächst am 25.10.2025 gegen 22:33 Uhr ein 21 Jahre alter Mann aus Forst an der Weinstraße mit seinem Fahrzeug in der Frühlingsstraße in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit des 21-Jährigen konnten bei diesem drogentypische ...

