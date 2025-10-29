PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 251029-1-pdnms Besonders schwerer Fall des Diebstahl im Einzelhandelsgeschäft in Hohenwestedt, Zeugen gesucht

Hohenwestedt (ots)

Am 24.10.2025 zwischen 01.00 - 02.45 Uhr gelangten unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Gartenmarktes in der Güterstraße in Hohenwestedt und stahlen dort Schuhe in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Der oder die Täter gelangten durch eine Brandschutztür des Geschäftes in das Gebäude. Im Geschäft nahmen der oder die Täter dann zwei Gartensäcke aus dem Geschäft und transportierten in diesen Säcken insgesamt 88 Paar Schuhe der Marke Redback Boots und stahlen diese. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. In erster Linie werden gerade die Bewohner in der Straße An der Liebesallee gefragt, ob diese in der Tatzeit verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080. Gruß Sönke Petersen

Polizeidirektion Neumünster
