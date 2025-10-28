PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251028-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall in Büdelsdorf, Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Büdelsdorf (ots)

Am 27.10.2025 gegen 06.15 Uhr kam es im Einmündungsbereich Kaiserstraße / Elchstraße in Büdelsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Klein LKW sowie einem Fahrradfahrer, der 65 jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Die Fahrradfahrer befuhr die Elchstraße in Richtung Kaiserstraße, der 23 jährige LKW Fahrer befuhr die Kaiserstraße und wollte nach links in die Elchstraße abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer auf die Straße, hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 65 jährige Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in die Schönklinik verbracht, der 23 jährige LKW Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Sachverständiger erschien vor Ort zur Rekonstruktion des Unfallhergangs. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

