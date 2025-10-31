PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pedelecfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

POL-PDNW: Pedelecfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am gestrigen Donnerstag (30.10.25) ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Bissersheimer Straße ein Verkehrsunfall: Ein Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt in der Bissersheimer Straße anhalten. Der Fahrer eines E-Bikes fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Dabei entstand Sachschaden an dem Pkw. Der Fahrer des E-Bikes, es soll sich um ein sogenanntes Fatbike gehandelt haben, kam zu Fall. Bevor die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, entfernte sich der E-Bike-Fahrer, der alkoholisiert gewesen sein soll, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann soll komplett schwarz gekleidet gewesen und von schmaler Statur sein. Die dunklen Haare habe er länger getragen. Das E-Bike, wie bereits geschildert ein Fatbike mit entsprechend dicken Reifen, sei schneller als ein herkömmliches E-Bike gewesen.

Zeugen, die Hinweise zu dem E-Bike-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359 9312-0 oder pigruenstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Martina Benz

Telefon: 06359 9312-0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.gruenstadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 16:15

    POL-PDNW: Vollsperrung B271 nach Verkehrsunfall

    Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalles ist die Bundesstraße 271 aktuell zwischen der Abfahrt Wachenheim und der Abfahrt Deidesheim in beide Richtungen vollgesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Dürkheim Weinstraße Süd 67098 Bad Dürkheim Telefon: 06322-9630 E-Mail: ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:43

    POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch - neun Verstöße festgestellt

    Haßloch (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 30. Oktober 2025, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Haßloch in der Zeit zwischen 12:00 und 13:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Moltkestraße durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden rund 50 Fahrzeuge überprüft. Dabei konnten insgesamt neun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren