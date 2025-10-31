Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pedelecfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am gestrigen Donnerstag (30.10.25) ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Bissersheimer Straße ein Verkehrsunfall: Ein Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt in der Bissersheimer Straße anhalten. Der Fahrer eines E-Bikes fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Dabei entstand Sachschaden an dem Pkw. Der Fahrer des E-Bikes, es soll sich um ein sogenanntes Fatbike gehandelt haben, kam zu Fall. Bevor die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, entfernte sich der E-Bike-Fahrer, der alkoholisiert gewesen sein soll, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann soll komplett schwarz gekleidet gewesen und von schmaler Statur sein. Die dunklen Haare habe er länger getragen. Das E-Bike, wie bereits geschildert ein Fatbike mit entsprechend dicken Reifen, sei schneller als ein herkömmliches E-Bike gewesen.

Zeugen, die Hinweise zu dem E-Bike-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359 9312-0 oder pigruenstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell