POL-HOM: Sachbeschädigung an der Schulturnhalle in Jägersburg

Homburg Jägersburg (ots)

Am 15.10.2025 wurden vier Scheiben der alten Schulturnhalle in der St.-Josef-Straße in Homburg-Jägersburg beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. In der Vergangenheit kam es bereits an der gleichen Örtlichkeit zu weiteren Sachbeschädigungen durch Graffitis und beschädigten Scheiben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den/die Täter benennen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

