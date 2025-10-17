Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an der Schulturnhalle in Jägersburg

Homburg Jägersburg (ots)

Am 15.10.2025 wurden vier Scheiben der alten Schulturnhalle in der St.-Josef-Straße in Homburg-Jägersburg beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. In der Vergangenheit kam es bereits an der gleichen Örtlichkeit zu weiteren Sachbeschädigungen durch Graffitis und beschädigten Scheiben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den/die Täter benennen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell