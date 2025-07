POL-OG: Lahr, Mietersheim - Brand eines Balkongrills

Rastatt (ots) - Am Montagabend gegen 21:15 Uhr wurde in einer Gaststätte in der Militärstraße ein Brandalarm ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt rückten aus. Als Ursache für das Auslösen des Brandalarms konnte in der Küche offenbar angebrannte Soße in einem Topf festgestellt werden. Die Gaststätte musste nicht geräumt werden und es entstanden keine Sachschäden. /ra Rückfragen bitte an: ...

