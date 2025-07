Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Altöl in Kanalisation entsorgt

Nordhausen (ots)

Am 05.07.2025 wurde die Polizei Nordhausen um 15:30 Uhr darüber informiert, dass jemand bislang Unbekanntes Altöl in die Kanalisation eingelassen hatte und dieses hierüber entsorgen wollte. Der Sachverhalt ereignete sich am Garagenkomplex in der Straße Zur schönen Aussicht in Nordhausen. Die Feuerwehr und die untere Wasserbehörde nahmen sich zur Reinigung und Spülung des Kanals der Sache an. Bislang wird von einen Schaden von mindesten 5000,-EUR ausgegangen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell