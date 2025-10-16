POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Talstraße in Homburg
Homburg (ots)
Am 15.10.2025, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Enklerparkplatz in Homburg. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem geparkten schwarzen 3er BMW mit Homburger Kennzeichen und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.
Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
