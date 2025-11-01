Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrten durch Fahrradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 01.11.2025 konnten zwei männliche Radfahrer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welche unter Einfluss von Betäubungsmitteln ihre Räder führte und dabei deutliche Ausfallerscheinungen zeigten. Zunächst konnte ein 45-Jähriger in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. um 08:10 Uhr festgestellt werden. Dieser schwankte mit seinem Rad stark und fuhr teilweise Schlangenlinien. Während der anschließenden Kontrolle konnte durch einen Vortest ermittelt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis steht. Gegen 10:00 Uhr konnte ein 46-Jähjriger ebenfalls in der Landauer Straße mit gleichgelagerten Ausfallerscheinungen sein Fahrrad führend angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser Radler stand unter dem Einfluss von Opiaten und räumte den Konsum von Heroin am gestrigen Tag ein. Beiden Radfahrern wurden Blutproben entsprechend entnommen und deren Räder an Bekannte übergeben. Nun kommen auf die beiden Männer mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell