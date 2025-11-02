Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausflugsfahrt endet mit Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.11.2025 um 16:50 Uhr konnte ein 51-Jähriger mit seinem Pedelec in der Straße Am Speyerbach in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da dieser zuvor deutlich mit seinem Gefährt schwankte. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einer Ausflugsfahrt. Während der Kontrolle des Mannes ergaben sich weitere Auffälligkeiten, welche auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Da der Fahrer in einen Vortest nicht einwilligte, wurde dessen Pedelec an eine Bekannte übergeben und dem Mann eine Blutprobe entnommen. In der Dienststelle wurde bekannt, dass der 51-Jährige bereits wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung trat. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob auf diesen erneut ein Verfahren zukommen wird.

