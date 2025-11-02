PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausflugsfahrt endet mit Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.11.2025 um 16:50 Uhr konnte ein 51-Jähriger mit seinem Pedelec in der Straße Am Speyerbach in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da dieser zuvor deutlich mit seinem Gefährt schwankte. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einer Ausflugsfahrt. Während der Kontrolle des Mannes ergaben sich weitere Auffälligkeiten, welche auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Da der Fahrer in einen Vortest nicht einwilligte, wurde dessen Pedelec an eine Bekannte übergeben und dem Mann eine Blutprobe entnommen. In der Dienststelle wurde bekannt, dass der 51-Jährige bereits wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung trat. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob auf diesen erneut ein Verfahren zukommen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 05:20

    POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

    Ellerstadt (ots) - Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise sollte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am 01.11.2025 gegen 04:30 Uhr in Ellerstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann erkannte die Anhaltesignale zunächst nicht, hielt dann allerdings an und konnte schließlich kontrolliert werden. Die Beamten stellten währenddessen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest und ein anschließender Test ergab einen Wert über 1 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 12:26

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrten durch Fahrradfahrer

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Morgen des 01.11.2025 konnten zwei männliche Radfahrer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welche unter Einfluss von Betäubungsmitteln ihre Räder führte und dabei deutliche Ausfallerscheinungen zeigten. Zunächst konnte ein 45-Jähriger in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. um 08:10 Uhr festgestellt werden. Dieser schwankte mit seinem Rad stark und fuhr teilweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren