POL-PDNW: Einbruch in ESSO Tankstelle

Freinsheim (ots)

Am 31.10.2025 gegen 07:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion in Bad Dürkheim über einen Einbruch in die ESSO Tankstelle in Freinsheim informiert.

Vor Ort konnten die Beamten eine aufgehebelte Schiebetür im Eingangsbereich feststellen, wodurch die Täter in der Nacht vom 30.10.2025 auf den 31.10.2025 in das Objekt gelangten. Nach erster Auswertung der Videoaufzeichnungen handelt es sich um bislang zwei unbekannte Täter. Ersten Ermittlungen zu Folge wurden Zigaretten entwendet, die genaue Schadenshöhe ist jedoch noch nicht bekannt.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

