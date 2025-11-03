PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Integrative Kontrollstelle - Viele technische Mängel beanstandet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Morgen und Vormittag führte die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße, mit Unterstützung weiterer Kräfte der Polizeidirektion, integrative Verkehrskontrollen durch.

Einen Großteil der kontrollierten Fahrzeuge stellten hierbei Kleintransporter und Lastkraftwagen bis 7,5 t dar.

Neben vielen Beanstandungen an Fahrzeugen aufgrund technischer Mängel, wurde die illegale Einreise, bzw. der illegale Aufenthalt einer kontrollierten Person festgestellt.

Des weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen LKW-Fahrer eingeleitet, bei welchem der Verdacht aufkam unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

