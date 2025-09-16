Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebe werden in Kaufungen von Rentner ertappt und flüchten ohne Beute: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Ohne Beute flüchteten bislang unbekannte Trickdiebe am gestrigen Montagvormittag in Oberkaufungen, nachdem sie sich zuvor unter dem Vorwand, alte Möbel und Deko-Gegenstände kaufen zu wollen, Zutritt zum Wohnhaus eines Rentnerehepaares verschafft hatten. Gegen 10:30 Uhr klingelten zwei junge Männer an der Tür der Senioren in einem Wohngebiet östlich des Friedhofes. Während einer der Täter die Frau in ein Gespräch über sein angebliches Kaufinteresse verwickelte und auf diese Weise geschickt ablenkte, durchsuchte sein Komplize unbemerkt die Wohnräume nach Wertvollem. Nachdem er bereits zwei Armbanduhren gefunden und beiseitegelegt hatte, mutmaßlich um diese später mitzunehmen, wurde der Unbekannte jedoch vom zwischenzeitlich hinzugekommenen Ehemann der Rentnerin entdeckt und angesprochen. Die beiden Trickdiebe verließen daraufhin fluchtartig das Wohnhaus und rannten in unbekannte Richtung davon.

Bei den beiden Tätern soll es sich um Männer im Alter von etwa 25 Jahren, mit dunkelblondem Haar und von normaler Statur gehandelt haben, die akzentfreies Deutsch sprachen. Beide sollen mit einer Jeanshose und einem blauen Oberteil bekleidet gewesen sein. Die Beamten der EG SÄM der Kriminalpolizei Kassel führen die Ermittlungen im vorliegenden Fall und bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell