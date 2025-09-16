Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pedelec-Fahrer greift Autofahrerin nach Zusammenstoß an und flüchtet: Zeugen in Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Ein unbekannter Fahrradfahrer soll am gestrigen Montagnachmittag eine Autofahrerin angegriffen und beleidigt haben, nachdem beide mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen waren. Da der Mann anschließend vom Unfallort flüchtete, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 17:00 Uhr in Kassel-Oberzwehren ereignete. Wie die Fahrerin eines schwarzen VW Up der Polizei gegenüber angab, sei sie von der Heinrich-Plett-Straße kommend nach rechts in die Alfred-Delp-Straße eingebogen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen der VW-Fahrerin und dem Fahrer eines Pedelecs, der ihr aus der Alfred-Delp-Straße entgegenkam. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnten beide Fahrzeuge dabei gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben, weswegen es zu dem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer sei augenscheinlich unverletzt geblieben, habe aber sofort begonnen, die Autofahrerin zu beschimpfen und zu beleidigen. Im weiteren Verlauf habe er ihr dann den Arm verdreht und sie dabei leicht verletzt, bevor er sich wieder auf sein Pedelec setzte und durch die Alfred-Delp-Straße in Richtung der Straße "Auf der Angel" davonfuhr.

Der flüchtige Fahrradfahrer wurde als männlich, etwa 70 Jahre alt und mit grauem Haar beschrieben. Er soll eine Brille, eine neongelbe Weste und einen Helm mit neongelbem Überzug getragen haben und mit einem schwarzen Pedelec der Marke Bulls unterwegs gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verkehrsunfallflucht werden bei der EG1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

