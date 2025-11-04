Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle
Grünstadt (ots)
Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Montag (03.11.25) in der Otto-Fliesen-Straße wurden 11 Verkehrsteilnehmende festgestellt, die zu schnell fuhren. Bei erlaubten 30 km/h waren alle zu Beanstandenden mit mindestens 40 km/h unterwegs. Am schnellsten fuhr eine Person mit 46 km/h, wofür der Tatbestandskatalog ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro vorsieht. Allen anderen wurde ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro auferlegt.
