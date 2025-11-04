PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Montag (03.11.25) in der Otto-Fliesen-Straße wurden 11 Verkehrsteilnehmende festgestellt, die zu schnell fuhren. Bei erlaubten 30 km/h waren alle zu Beanstandenden mit mindestens 40 km/h unterwegs. Am schnellsten fuhr eine Person mit 46 km/h, wofür der Tatbestandskatalog ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro vorsieht. Allen anderen wurde ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro auferlegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 04:54

    POL-PDNW: Mit Teleskopschlagstock durch die Nacht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.11.2025 um 02:00 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem jungen Fahrer ein Schlagstock festgestellt werden. Da dieser für das Führen dieses Schlagstocks kein berechtigtes Interesse vorbringen konnte, wurde im Anschluss der Schlagstock sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 04:53

    POL-PDNW: Defektes Rücklicht und Fahrweise führen zur Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 03.11.2025 um 22:05 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Bad Dürkheim mit seinem Fahrrad die Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W.. Hierbei konnte durch die Beamten erkannt werden, dass das Rücklicht nicht eingeschaltete war und der Mann Schlangenlinien fuhr und stark schwankte. Während der Kontrolle konnte der Grund für die Fahrweise ermittelt werden, da der Radfahrer unter dem ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:42

    POL-PDNW: Einbruch in ESSO Tankstelle

    Freinsheim (ots) - Am 31.10.2025 gegen 07:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion in Bad Dürkheim über einen Einbruch in die ESSO Tankstelle in Freinsheim informiert. Vor Ort konnten die Beamten eine aufgehebelte Schiebetür im Eingangsbereich feststellen, wodurch die Täter in der Nacht vom 30.10.2025 auf den 31.10.2025 in das Objekt gelangten. Nach erster Auswertung der Videoaufzeichnungen handelt es sich um bislang zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren