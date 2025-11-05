Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss auf dem Weg zur Arbeit...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... befand sich am 05.11.2025 um 03:50 Uhr ein 41-Jähriger aus Lambrecht, welcher mit seinem Toyota in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem Mann konnten nämlich drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe und dessen Schlüssel an einen Angehörigen übergeben wurde. Nun kommt auf den Lambrechter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Bereits im Jahre 2022 fiel dieser wegen einer gleichgelagerten Trunkenheitsfahrt in Erscheinung. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle informiert.

