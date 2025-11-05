Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Mercedes beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 04.11.2025 07:40 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes C 230 beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell