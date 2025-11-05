PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrug über Dating-Plattform

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von September bis November wurde eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde Opfer eines Betrugs über eine Dating-Plattform. Die Geschädigte lernte über die Internetseite "Lesarion" eine angebliche Frau kennen und stand anschließend über WhatsApp mit ihr in Kontakt. Unter dem Vorwand, Geld für ein verletztes Kind in einem Waisenhaus zu benötigen, forderte die unbekannte Person mehrere iTunes-Gutscheine im Wert von insgesamt 500 Euro. Die Geschädigte kam der Bitte zunächst nach, bemerkte später Unstimmigkeiten in den Angaben und stellte fest, dass die verwendeten Fotos aus einem anderen sozialen Netzwerk stammten. Daraufhin brach sie den Kontakt ab und verständigte die Polizei.

Die Polizei rät hier, seien Sie bei Online-Bekanntschaften besonders vorsichtig, wenn Geldforderungen oder Gutscheinanfragen gestellt werden. Hinter solchen Bitten steckt häufig ein Betrugsversuch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren