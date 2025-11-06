PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Trickdiebstahl durch falschen Stadtwerke-Mitarbeiter

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 05.11.2025 gegen 10:00 Uhr erschien in der Hans-Schäfer-Straße in Bad Dürkheim ein bislang unbekannter Täter bei einer älteren Dame und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter dem Vorwand, eine Undichtigkeit in den Abwasserleitungen überprüfen zu müssen, ließ die Seniorin die Person in ihr Haus. Während die Dame im Badezimmer Wasser laufen ließ, entwendete der Täter aus einem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke aus Gold sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro. Der Täter verließ anschließend unbemerkt das Haus. Er wird beschrieben als männlich, ca. 170-180 cm, kräftig, dunkle Haare, bekleidet mit Jeans und Jacke. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Ihre Polizei rät, lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Stadtwerke, Handwerker oder Behördenmitarbeiter kündigen sich in der Regel vorher schriftlich oder telefonisch an. Fordern Sie weiterhin einen Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel bei der jeweiligen Behörde oder dem Unternehmen zurück, bevor Sie jemandem Zutritt gewähren.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:00

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrug über Dating-Plattform

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von September bis November wurde eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde Opfer eines Betrugs über eine Dating-Plattform. Die Geschädigte lernte über die Internetseite "Lesarion" eine angebliche Frau kennen und stand anschließend über WhatsApp mit ihr in Kontakt. Unter dem Vorwand, Geld für ein verletztes Kind in einem Waisenhaus zu benötigen, forderte die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:52

    POL-PDNW: (Herxheim a.B.) - Geschwindigkeits- Verkehrskontrollen

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 03.11.2025 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde in der Weinstraße in Herxheim am Berg eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 8 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 53 km/h gemessen. Die Polizei appelliert hier an alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren