Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Trickdiebstahl durch falschen Stadtwerke-Mitarbeiter

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 05.11.2025 gegen 10:00 Uhr erschien in der Hans-Schäfer-Straße in Bad Dürkheim ein bislang unbekannter Täter bei einer älteren Dame und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter dem Vorwand, eine Undichtigkeit in den Abwasserleitungen überprüfen zu müssen, ließ die Seniorin die Person in ihr Haus. Während die Dame im Badezimmer Wasser laufen ließ, entwendete der Täter aus einem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke aus Gold sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro. Der Täter verließ anschließend unbemerkt das Haus. Er wird beschrieben als männlich, ca. 170-180 cm, kräftig, dunkle Haare, bekleidet mit Jeans und Jacke. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Ihre Polizei rät, lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Stadtwerke, Handwerker oder Behördenmitarbeiter kündigen sich in der Regel vorher schriftlich oder telefonisch an. Fordern Sie weiterhin einen Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel bei der jeweiligen Behörde oder dem Unternehmen zurück, bevor Sie jemandem Zutritt gewähren.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell