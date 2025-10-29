Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Mutmaßlich betrunken zum Einkaufen gefahren

Am Dienstag war ein 52-Jähriger mit seinem Auto in Giengen unterwegs. Der war einer Polizeistreife aufgefallen.

Gegen 14.15 Uhr sei der 52-Jährige mit seinem Opel auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heidenheimer Straße gefahren, so die Polizei. Dort befand sich gerade eine Polizeistreife, um Ermittlungen zu tätigen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Der 52-Jährige gab auch zu, gefahren zu sein. Daraufhin wurde bei ihm vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Auf der Dienststelle erfolgter ein zweiter Atemalkoholtest. Der Test ergab, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Seinen Führerschein durfte er behalten, sein Auto musste er stehen lassen. Er entschuldigte sich für sein Fehlverhalten. Der 52-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

